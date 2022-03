CORONA è “100% INGREDIENTI NATURALI” e celebra il potere e la bellezza della natura

Corona, brand di eccellenza AB InBev, è nata sulla spiaggia ed è profondamente legata alla natura.

Da sempre invita le persone a disconnettersi dalla routine quotidiana per trascorrere più tempo all’aria aperta, riscoprendo la purezza del Pianeta e ricercando il proprio momento di relax a stretto contatto con la nostra terra.

Per questo è una grande alleata dell’ambiente e tale legame è reso ancora più forte per il fatto che Corona è prodotta con 100% ingredienti naturali.

La natura gioca un ruolo fondamentale sia nella creazione di Corona che nel momento di consumo: mare, sole e terra lavorano in una sincronia pressoché perfetta per alimentare la bellezza di ciò che ci circonda, rendendo davvero unica la nostra quotidianità, quella in cui possiamo trovare il posto migliore in cui rilassarci, da soli o con gli amici, con una Corona e una fetta di lime.

Essere parte integrante della natura, poi, offre una prospettiva diversa sulla nostra quotidianità e permette di guardare il mondo con occhi diversi.

È proprio per questo motivo che quest’anno Corona torna on air con una campagna ADV che sottolinea l’importanza di riconnettersi all’autenticità del mondo in cui viviamo: un inno che celebra i suoi 4 ingredienti naturali (acqua, malto d’orzo, granoturco, luppolo).

Da questa settimana Corona è in tv e sul digital con la campagna 100% ingredienti naturali che esprime con efficacia questo concetto, mettendo in risalto la connessione emozionale con il Pianeta grazie ai suoi soggetti incredibili e ricchi di fascino, capaci di creare assoluto stupore.

La Natura è il fil rouge che culla lo scorrere delle immagini, che celebrano la freschezza e la purezza degli ingredienti scelti per la produzione di Corona e che danno così vita a un prodotto autentico e di altissima qualità.

Le immagini fortemente evocative, unite a un montaggio creativo e a una colonna sonora porta gli spettatori nel cuore della natura.

Da lì prende il via un viaggio sensoriale che scorre attraverso ambienti diversi: una cascata e una goccia d’acqua che scivola su una foglia di una foresta, fino a trovare il suo posto sul fondo della bottiglia. Solo un mondo così può dare vita a una birra così: è questo il concetto evidenziato da Corona che nell’ADV trova forza visiva nell’acqua, l’elemento scelto per mostrare il profondo legame del brand con l’ambiente che ci circonda.

La campagna, con la creatività originata da Wieden + Kennedy, Portland e adattata da draftLine Europe, e con pianificazione a cura di Dentsu, sarà live su tutte le principali emittenti televisive – generaliste e tematiche – con video da 20″ fino a ottobre. Sul digital, invece, 100% ingredienti naturali sarà live fino a novembre.

ANSA