Festa del papa’, giocare insieme ai figli è il regalo più efficace

Giocare a scacchi, ballare, fare una gita o correre insieme ai propri figli garantisce più benessere ed autostima ai padri quanto riuscire a suonare il piano, partecipare ad una maratona o tenere un discorso, cioè fare qualcosa di molto coinvolgente e solo per sé.

Il livello di piacere, fisico ed emotivo, quando si condivide qualche attività piacevole con i figli, è pari.

Lo hanno indagato i ricercatori israeliani su un campione di 832 famiglie con figli dai 2 ai 12 anni in un corposo e interessante studio pubblicato recentemente sul Journal of Happiness Studies.

Nella ricerca sono stati valutati gli effetti fisiologici e psicologici dei cosiddetti ‘flussi di emozioni’ che, spiegano gli autori , ‘nascono con quelle attività così coinvolgenti e nelle quali ci si sente così assorti e quasi ‘in estasi’ tanto che il tempo sembra volare oppure, fermarsi per sempre’.

Questo succede arrivando al traguardo di una maratone, oppure suonando molto bene il pianoforte ma anche condividendo il tempo con i figli in attività amate.

Da qui l’invito a regalare ai padri, in occasione della festa del papà edizione 2022, ricorrenza civile diffusa nel mondo e che in molti paesi cattolici ricorre il 19 marzo, giorno di San Giuseppe, una bella dose di tempo per giocare insieme tanto da scatenare il flusso emotivo gratificante e benefico scoperto dagli studiosi.

Sono pieni di ‘giocattoli a misura di papà’ e di attività da svolgere insieme ai figli le aree delle principali catene di negozi di giocattoli. Come nei 130 Toys Center dove sono esposti giochi evergreen che invitano alla condivisione papà-figlio-figlia come il calcio balilla, il gioco delle freccette con tabellone, i droni acrobatici radiocomandati, il gioco degli scacchi con scacchiere elettroniche e il backgammon (www.toyscenter.it) .

Anche nell’imponente FAO Schwarz di Milano, brand di giocattoli storico che risale al 1862, le proposte per la festa del papà puntano su emozioni forti e divertimento condiviso invitando padri e figli a partecipare il 19 marzo al ‘dance on piano’ , uno spettacolo interattivo proposto in tutto il mondo dove un gruppo di performer si scatena con un vero e proprio pianoforte, in dimensioni extra large, che si suona a ritmi di ballo (www.faoschwarz.it).

L’invito alla condivisione padri-figli per sperimentare emozioni intense e gratificanti è anche quella offerta per l’occasione nei centri benessere, le Spa e gli hotel che per il 19 marzo offrono esperienze comuni ad alto tasso di emozioni.

Al Rome Cavalieri di Roma il pacchetto ‘Feel like a Star’ include una sessione di simulazione di guida alla pista di Vallelunga, da condividere insieme padre-figlio o figlia scegliendo tra auto Gt e Formula e livello di difficoltà dei tragitti. La festa prosegue nella Spa dell’albergo dove si può stare insieme nella jacuzzi, nella sauna o nel bagno turco. Per i papà inoltre il pacchetto include massaggi rilassanti, decontratturanti e antistress. Volendo si possono anche scegliere cocktail da consumare insieme (per i bambini ci sono i mocktails, senza alcol).

Tra i regali più ambiti dai papà, l’elenco prosegue con oggetti utili per genitori amanti del bricolage e degli hobby, da condividere con i propri bambini e ragazzi divertendosi. Gli analisti della piattaforma di e-commerce europea ManoMano (www.manomano.it , con oltre 10 milioni di prodotti per l’arredo e il fai da te) segnalano per la ricorrenza dai tagliaerba alle forbici da giardinaggio alle borse per gli attrezzi, dal barbecue per esterni alle griglie elettriche per interni, dalle macchine per fare la pasta in casa alle impastatrici e planetarie. Seguono le cantinette per i vini. Infine trapani, avvitatori e compressori ad aria.

Amazon, ha una sezione ‘festa del papà’ per trovare idee. Nella playlist spiccano i giochi di carte come UNO Extreme, casse bluetooth, set per i cocktail, dolci al rum e cioccolate speciali, taglieri e set di coltelli per sempre più numerosi padri che cucinano eccome.

In nome del tempo libero da condividere per scatenare emozioni padre-figli ci sono anche prodotti e supporti per le gite insieme, come borracce smart-intelligenti, porte da calcio portatili, amache doppie, barbecue portatili e spezie e marinature che tanto piacciono ai palati maschili. Infine per gli appassionati dei kit da costruzioni molto ambiti sono i villaggi medioevali e i puzzle in 3D per godersi la giornata del 19 marzo insieme.

E poi i classici regali beauty come linee di skincare e cura della barba. Agli uomini infatti piace sempre di più prendersi cura della pelle.

Si va dalle maschere agli scrub, dai balsami per barba e capelli alle creme per la rasatura professionale agli spray per ammorbidire la barba del brand italiano Pisterzi specializzato nel rituale della rasatura, alle linee di skincare (sieri contorno occhi, prodotti per la detergenza e la rasatura) del brand francese Eisenberg.

Oppure le gocce idratanti, drenanti e decongestionanti contro la stanchezza degli occhi dei papà più stanchi (in versione giorno e notte) della linea Refresh & Relax dei laboratori dermatologici francesi SVR.

ANSA