Bollettino Covid: 74.024 positivi, 85 le vittime nelle ultime 24 ore

Sono 74.024 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri erano stati 76.250.

Le vittime sono invece 85 (ieri erano state 165). Sono 1.147.519 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 27.298 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 13.800.179 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 157.692.

I dimessi e i guariti sono 12.494.968, con un incremento di 48.385 rispetto a ieri. Sono 478.051 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 490.883. Il tasso di positività è al 15,48%%, stabile rispetto al 15,5% di ieri.

Sono invece 471 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 56. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.319, ovvero 84 in meno rispetto a ieri.

In calo da tre settimane la percentuale dei casi segnalati in età scolare (26%). Nell’ ultima settimana il 15% dei casi è nei bambini sotto i 5 anni, il 39% nella fascia 5-11 anni, il 46% in quella 12-19 anni. Lo evidenzia il Report esteso dell’Istituto superiore di sanità, che integra il monitoraggio settimanale.

A livello generale, sul fronte dell’incidenza, nella fascia 10-19 anni si registra il più alto tasso a 14 giorni, 1.695 per 100mila abitanti, mentre tra 70-79 anni il valore più basso, 556 casi per 100mila abitanti. In aumento l’incidenza a 14 giorni nelle fasce 10-19, 20-29, 50-59, 60-69 e 70-79 anni.

Il tasso di ricoveri in terapia intensiva per i non vaccinati over 12 risulta di circa 13 volte più alto rispetto ai vaccinati con booster (1 ricovero per 100mila) e 4 volte più alto (16 ricoveri per 100mila abitanti) sui vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (4 ricoveri per 100mila).

Non si discosta dal dato della scorsa settimana il tasso di mortalità che tra i non vaccinati è di 15 volte più alto sui vaccinati con booster (6 decessi per 100mila abitanti). Per l’ospedalizzazione, tasso 8 volte più alto nei non vaccinati sui vaccinati con booster. Lo evidenzia il Report esteso dell’Istituo superiore di sanità.

ANSA