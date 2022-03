BARDI IN VISITA ALLO STABILIMENTO BARILLA DI MELFI

“Lo stabilimento Barilla di Melfi, fondato da Pietro Barilla nel 1987, offre prodotti iconici Mulino Bianco e Pavesi, che non sono mai mancati sulle tavole degli italiani anche durante i mesi della pandemia.

Sono qui per omaggiare gli sforzi delle oltre 350 persone che qui lavorano ogni giorno con passione e dedizione. Uno stabilimento che negli anni è diventato sempre più sostenibile, riducendo del 38% le emissioni di CO₂ e del 33% i consumi idrici e che oggi sta progettando ulteriori investimenti per ridurre il proprio impatto ambientale, un tema molto a cuore per la Regione Basilicata.

Barilla è inoltre un apprezzato punto di riferimento per la comunità locale, come ha dimostrato con le recenti donazioni di materiali didattici nella scuola presente all’interno del Reparto Pediatria dell’Ospedale di Melfi e di una unità di emergenza idrica all’Associazione di Protezione Civile di Melfi.

La Regione vuole continuare a supportare le realtà che investono e aiutano il territorio lucano a svilupparsi in ottica sostenibile: per questo nei prossimi mesi continueremo il dialogo con lo stabilimento e il Gruppo Barilla. Il nostro obiettivo è rafforzare il sistema produttivo lucano e creare nuovi posti di lavoro”.

Lo ha affermato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel corso della sua visita allo stabilimento Barilla di Melfi.