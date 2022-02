Eccellenza lucana, risultati: il Real Senise supera il Pomarico per 1-0

Si è conclusa la 22^ giornata di campionato nel girone unico di eccellenza lucana, il Real Senise col il penalty trasformato da Tuzio batte il Pomarico per 1-0. Il Matera Grumentum continua la galoppata per la vittoria finale del campionato, vincendo a Castelluccio per 2-1. Rinviate Brienza-Paternicum e Vultur Ferrandina. Pareggio per 1-1 tra Moliterno e Melfi.

LATRONICO 0 – 1 ELETTRA MARCONIA L. MONTESCAGLIOSO 2 – 0 REAL TOLVE BRIENZA RINV. PATERNICUM VULTUR RINV. FERRANDINA REAL SENISE 1 – 0 POMARICO MOLITERNO 1 – 1 MELFI VELA 2 – 0 POLICORO CASTELLUCCIO 1 – 2 MATERA GRUMENTUM

CLASSIFICA: