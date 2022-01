Futsal Senise: annuncia l’arrivo del portiere classe 99 Manuel D’amelio

La società del Futsal Senise è lieta di annunciare l’arrivo del portiere classe 1999 Manuel D’amelio proveniente, in prestito, dall’Orsa Bernalda.

Per quest’operazione di mercato la società del Presidente Giuseppe Cappuccio, tiene a ringraziare il club rossoblù e il numero uno Alfredo Plati.

Queste le prime dichiarazioni del neo estremo difensore bianconero: “Sono qui per il tecnico Masiello che mi ha chiamato e per l’interessante progetto. Ho accettato subito: non potevo lasciarmi sfuggire quest’occasione. Inoltre conosco già Dipinto, De Fina e Giannace che sono degli amici”.

GLI OBIETTIVI: “Voglio aiutare i compagni a raggiungere la salvezza”.

IL CAMPIONATO: “Questa serie B è sicuramente un campionato bello da affrontare. Dovremo stare concentrati in ogni partita perché il livello è ottimo”.

D’AMELIO: “Arriva dall’Orsa Bernalda formazione che milita in serie A2. Amo giocare con i piedi e sono consapevole che il ruolo del portiere in questo gioco è fondamentale”.

LO STAFF: “Con il tecnico Masiello ho un ottimo rapporto. Per quanto riguarda la società ho trovato grande disponibilità e serietà”.

IL CASTELLANA: “Sabato prossimo dovremo giocare una gara di sacrificio. Siamo consapevoli che ci servono i tre punti”.

MESSAGGIO: “Che dire: forza Futsal Senise. Darò il massimo per la causa mostrando un grande attaccamento alla maglia”.