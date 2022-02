PM Volley Potenza vs Corato rinviato match al 02 Marzo per avverse condizioni meteo

A causa delle avverse condizioni meteo e della neve che sta ricoprendo la città di Potenza, abbiamo deciso di chiedere il rinvio della partita di Serie C in programma oggi pomeriggio a Corato.

In accordo con la società la gara verrà riprogrammata (in attesa di ufficialità da parte della Fipav Puglia) per MERCOLEDì 2 MARZO sempre in casa del Corato.