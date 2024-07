LORENZO FERRO NUOVO CENTROCAMPISTA DEL POTENZA CALCIO

La società Potenza Calcio comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Lorenzo Ferro fino al 2025.

Lorenzo Ferro, nato il 30 agosto 2003 a Gaeta, è un centrocampista centrale cresciuto calcisticamente nel Settore Giovanile della Lazio. Nel suo percorso con i biancocelesti ha totalizzato 65 apparizioni tra Under 17, Under 18 e Campionato Primavera. Debutta nel calcio professionistico, nella stagione 2022/23, vestendo la maglia della Lucchese. Con i toscani somma 10 presenze tra Campionato di Serie C e Coppa Italia Serie C. Nella passata stagione ha indossato la casacca della Pro Sesto totalizzando 12 presenze tra girone A di Serie C e Coppa Italia.