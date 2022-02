Futsal Senise battuto 5-2 da Palo del Colle

Non un buon primo tempo quello giocato dal Futsal Senise al cospetto di un Dream Team Palo del Colle cinico nel finalizzare le uniche due vere e proprie occasioni da gol.

Nella ripresa i ragazzi di Masiello partono fortissimo e pareggiano grazie ai gol di De Fina e Giannace subendo, poi, il gol del 3-2 in maniera ingenua dopo aver avuto almeno tre occasioni da rete in cui è stato bravissimo il portiere Stasi.

A 5′ dalla fine ecco in quinto di movimento che, però, in casa lucana, non sortirà i frutti sperati.

Il match termina 5-2 per i pugliesi con il Futsal Senise che sabato prossimo osserverà un turno di riposo.

Queste le dichiarazioni nel post gara del tecnico Nicola Masiello: “Che dire, sono molto arrabbiato con la squadra per com’è andata la partita.

Abbiamo disputato un brutto primo tempo con i pugliesi bravissimi a finalizzare le uniche due occasioni che hanno avuto: così è diventato tutto più complicato.

Nella ripresa i miei atleti sono partiti fortissimo raggiungendo il 2-2 e mancando in varie occasioni il punto del 2-3. Ecco, poi, che il Palo, per via di una nostra ingenuità si riporta sopra.

Allora, a cinque minuti dal termine, decido di giocarmi la carta del quinto di movimento. Ci abbiamo messo del nostro e come detto sono arrabbiato per la prestazione: anche i padroni di casa avevano delle assenze.

Ora visto il turno di riposo torneremo ad allenarci con continuità come non facciamo da tempo con la consapevolezza che avremo tre turni casalinghi in cui dovremo dare tutto per conquistare la salvezza. La classifica ancora ci sorride…”.

TABELLINO

DREAM TEAM PALO DEL COLLE-FUTSAL SENISE (2-9) 5-2 Marcatori: 5′ 12” pt e 19′ 10” pt Solimini (P), 3′ 07” st De Fina (S), 8′ 24” st Giannace (S), 9′ 59” st Solimini (P), 17′ 27” st Stasi (P), 18′ 22” st C. Angiulli (P)

DREAM TEAM PALO DEL COLLE: Stasi, D. Angiulli, Mingolla, Anderson, Contini, Di Sisto, Solimini, Chavez, Alberga, C. Angiulli, Zonno, Palermo. All.: Guarino

FUTSAL SENISE: Plaza, Pellegrino, Grandinetti, Urgo, G. Guerriero 2006 , De Fina, Da Costa, Dipinto, G. Guerriero ’04, Capalbo, Giannace. All.: Masiello

Arbitri: Terracciani e Simone, entrambi di Napoli. Cronometrista: Lanzellotti di Molfetta

Note – Ammoniti: Grandinetti (S), Solimini (P) Espulsi: ne

