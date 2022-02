Il Presidente Draghi partecipa al Vertice Nato

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha partecipato al Vertice Nato sull’Ucraina, che si è tenuto in videoconferenza.

Di seguito un passaggio del suo intervento: “Abbiamo condannato con la massima fermezza l’attacco di una brutalità ingiustificata della Russia all’Ucraina.

Il comportamento russo è la più grave minaccia alla sicurezza euro-atlantica da decenni e soprattutto alla nostra democrazia e libertà. La nostra unità è e sarà sempre la risposta più forte. Manteniamo una posizione coesa e decisa.

L’Italia è uno dei più importanti contributori di truppe alle operazioni NATO. Siamo pronti a fare la nostra parte, come sempre, per mettere a disposizione le forze necessarie. La reazione deve essere determinata per evitare qualsiasi ambiguità”.