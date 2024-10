Latronico all’evento su territorio e COT

Oggi, presso la Biblioteca nazionale di Potenza, l’assessore regionale alla Salute e PNRR, Cosimo Latronico, ha partecipato all’evento promosso dalla Regione Basilicata sul tema “Innovazione e Governance dei Servizi Sociosanitari – Il Territorio e le Centrali Operative Territoriali”.

L’incontro, che ha visto la partecipazione di figure istituzionali e professionisti del Sistema sanitario nazionale, è stato un’occasione cruciale per confrontarsi sulle strategie di presa in carico del paziente nei propri setting di cura, con un focus sull’assistenza domiciliare e sul ruolo delle nuove strutture territoriali.

Nel contesto della Piano operativo regionale territoriale, delineato dal DM 77/2022, e con il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, l’incontro ha ribadito l’importanza delle Centrali operative territoriali (COT), strumento chiave per garantire l’integrazione dei servizi e il miglioramento della gestione della salute del cittadino.

Il modello promosso si basa su una governance innovativa, che pone il cittadino al centro del processo di cura e si avvale di strumenti digitali avanzati per garantire continuità assistenziale e un’efficace gestione del piano di cura individuale.

“La Regione Basilicata è impegnata a realizzare una sanità territoriale di qualità, in cui il paziente possa essere assistito nel suo ambiente familiare, riducendo l’ospedalizzazione e migliorando la qualità della vita, per mezzo di una presa in carico globale.

Le COT rappresentano una svolta organizzativa che ci consente, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi target del PNRR, di raccordare le fragilità e promuovere l’accesso alle cure lucane” ha dichiarato l’Assessore Latronico.

Nel corso dell’evento, si è ribadito che l’adozione di modelli di governance basati sulla centralità del cittadino permette di implementare un approccio olistico e integrato alla salute. Le COT giocano un ruolo cruciale nel facilitare la gestione territoriale delle cure, coordinando i vari attori del sistema e integrando i flussi informativi e le risorse umane, tecnologiche e logistiche per una risposta puntuale e personalizzata ai bisogni sanitari e sociali del paziente.

Grazie all’impiego di strumenti tecnologici avanzati e alla digitalizzazione dei servizi, la Regione Basilicata sta rafforzando la sua rete di assistenza territoriale. Tali interventi, in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, consentono una risposta più efficiente e capillare alle esigenze della popolazione, con particolare attenzione ai pazienti più vulnerabili e cronici, che possono beneficiare di cure domiciliari e di un supporto integrato e continuativo.

In questo quadro, la Regione Basilicata si conferma protagonista di una sanità moderna e inclusiva, che pone al centro la persona e i suoi bisogni, con un sistema di governance territoriale che coordina efficacemente le risposte sociosanitarie, migliorando l’efficacia e l’efficienza delle cure in sanità pubblica.

ANSA