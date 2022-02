PANINI COMICS presenta NOMEN OMEN OMNIA

Panini Comics presenta l’edizione definitiva della saga urban fantasy ideata da Marco B. Bucci e Jacopo Camagni che ha stregato il mondo.

Da giovedì 24 febbraio arriva in libreria, fumetteria e su Panini.it Nomen Omen Omnia, un volume da collezione che raccoglie al suo interno non solo i tre capitoli principali di Nomen Omen, ma anche le side-story presenti nei tre introvabili albetti speciali che rendono ancora più completa e appagante la scoperta delle avventure di Becky Kumar.

Becky Kumar era una ragazza come tante, quando, nella notte del suo ventunesimo compleanno, un’oscura figura ha stravolto per sempre la sua esistenza. Entrata in contatto con un mondo magico nascosto a pochi battiti dal nostro, ha iniziato un viaggio alla scoperta del suo retaggio e del suo destino. Becky Kumar è una strega in un mondo di storie in cui la differenza tra buoni e cattivi è molto meno netta che nelle favole.

In Nomen Omen Omnia, l’avventura di Becky Kumar viene dunque presentata nella versione estesa, apparsa sugli albi americani editi da Image Comics. Un vero e proprio creator’s cut con oltre venti pagine inedite in Italia, che garantisce un’esperienza di lettura tutta nuova anche ai fan di vecchia data.

Impreziosito da una copertina ultra-pop e dalla fettuccia segnalibro in nuance, Nomen Omen Omnia contiene anche una gallery speciale con tutte le cover dell’edizione americana realizzate da alcuni dei più grandi disegnatori del mondo, tra cui Olivier Coipel, Sara Pichelli, Brandon Graham, Matteo Scalera, David Lopez, Mahmud Asrar, Marco Checchetto e Mirka Andolfo.

“Quando sei anni fa abbiamo iniziato questa avventura, speravamo arrivasse questo giorno… ed eccoci qua con la raccolta di tutto Nomen Omen!” affermano Marco B. Bucci e Jacopo Camagni. “Durante la lavorazione dell’edizione americana ci siamo accorti che potevamo potenziare alcuni passaggi della storia e dare un contesto ai tre albi gratuiti (ormai introvabili) usciti durante le fiere italiane… solo che ci siamo fatti prendere la mano! Nomen Omen Omnia è la director’s cut che contiene proprio TUTTO! Insomma per noi come autori questa edizione è un sogno, una soddisfazione rara che racconta del nostro viaggio di andata e ritorno tra Italia, Francia e America.”

Gli aggiornamenti sul mondo di Nomen Omen sono anche disponibili sui canali social ufficiali della saga Facebook (@nomenomenofficial) e Instagram (@_nomen.omen_) e su quelli Panini Comics.

GLI AUTORI

Marco B. Bucci, classe 1981, è una nuova categoria di narratore. Fotografo, designer, illustratore e scrittore, nel 2004 fonda Studio Dronio con Jacopo Camagni, con il quale lavora a Magna Veritas, fumetto fantasy pubblicato in Francia da Soleil nel 2005. Nel suo percorso ci sono anche la creazione dello scenario del board game Dogs of War per CMON Limited e il gioco di ruolo Memento Mori per Raven Distribution. Si divide tra la fotografia per alcune tra le più blasonate case di moda e la scrittura in tutte le sue forme. Dopo Nomen Omen e Arcadia, a gennaio 2021 è uscito Saetta Rossa (Panini Comics), realizzato insieme a Riccardo Atzeni.

Jacopo Camagni, disegnatore, lavora nel settore dei comics e dell’illustrazione da oltre vent’anni. Nel 1998 disegna per Kappa Edizioni un volume inedito dedicato a Lupin III sotto la supervisione di Monkey Punch, creatore del personaggio. Nel 2008 viene selezionato tra centinaia di artisti di tutto il mondo e comincia a lavorare per Marvel Comics. Per la Casa delle Idee ha realizzato, tra le altre cose, la miniserie Star Wars: Kanan, Longshot, Hawkeye vs. Deadpool, Deadpool the Duck e alcuni numeri della serie X-Men. Nel 2017 disegna una storia breve di Groucho per Sergio Bonelli Editore, su testi di Marco B. Bucci. Dal 2017, con Bucci pubblica per Panini Comics la serie Nomen Omen a cui è seguito il nuovo capitolo intitolato Arcadia.