Il Futsal Senise cade nel recupero della sedicesima giornata, in casa, con lo Sporting Venafro per 6-9 in una gara ben giocata dagli uomini di Masiello che vanno al riposo sotto 2-4. Nella ripresa i lucani riescono a capovolgerla portandosi sul 5-4 ma prima il gol del pari e poi quello del 5-6 spezzano le gambe ai padroni di casa. Sul 6-8 altre occasioni per riaprirla fino al definitivo 6-9. Prossimo impegno sabato pomeriggio con il Palo del Colle.

Queste le dichiarazioni nel post gara del tecnico bianconero Nicola Masiello:

“Quella di martedì è stata una partita ricca di episodi in cui abbiamo sbagliato tanto commettendo delle ingenuità tanto che tre, quattro gol ce li siamo praticamente fatti da soli. I miei ragazzi hanno giocato una partita bellissima, una delle più belle della stagione per intensità. Nella ripresa eravamo riusciti a passare in vantaggio ma i due gol subito, quelli del 5-5 e del 5-6, ci hanno spezzato le gambe. Diciamo che è stata una partita decisa dagli episodi: sul 6-8 abbiamo avuto un altro paio di occasioni che non siamo riusciti a finalizzare con il portiere dei molisani che è stato il migliore in campo. E’ un ko che ci può stare visto che per 40′ hanno giocato ancora una volta gli stessi calciatori e che, ovviamente, paghi qualcosa a livello mentale, di energie e di concentrazione. La squadra ha dato tutto colpendo quattro, cinque legni: è mancata un po’ di fortuna”.

Un commento sullo Sporting Venafro:

“Ha giocato benissimo con il loro tecnico che aveva preparato al meglio questa partita. Hanno sbagliato poco e niente sfruttando i nostri errori. Complimenti”.

Sabato si torna in campo…:

“C’è ben poco da preparare. Dobbiamo recuperare energie e lavorare per la gara di sabato che sarà difficilissima al cospetto del Palo. Match proibitivo ma che c giocheremo a viso aperto. Nessun dramma per il ko di martedì anzi sono molto soddisfatto della mia squadra: per come i ragazzi hanno giocato è stata una sorta di vittoria”.

TABELLINO

FUTSAL SENISE-SPORTING VENAFRO (2-4) 6-9 Marcatori: 2’57” pt Moragas (V), 6′ 47” pt Cevan (V), 8′ 44” pt Da Costa (S), 11′ 45” pt Cervan (S), 12′ 31” pt Varriale (V), 12′ 57” pt Giannace (S), 0′ 05” st Giannace (S), 2′ 41” st Da Costa (S), 3′ 01” st Giannace (S), 8′ 02” st Diez (V), 8′ 43” La Bella (V), 8′ 52” st Giannace (S), 10′ 35” st La Bella (V), 13′ 45” st Moragas (V), 19′ 29” Cimino (V)

FUTSAL SENISE: Plaza, Pellegrino, Gradinetti, Urgo, Capalbo, Iorio, G. Guerriero 2006 , De Fina, Da Costa, G. Guerriero ’04, Giannace. All.: Masiello

Coretti, Diez, Cimino, Moragas, Varriale, Pire, Cervan, Siano, Iacovino, La Bella, Marino, De Alescandris. All.: Rizzo

Arbitri: Prisco di Lecce e Argento di Moliterno. Cronometrista: Maria Teresa Cassano di Moliterno

Note – Ammoniti: Pire (V), Da Costa (S) Espulsi: ne