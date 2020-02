POTENZA – Un altro derby lucano da vivere fino in fondo

Per la quarta giornata di ritorno del campionato di serie B di calcio a 5, girone F, la Svamoda San Gerardo Potenza attende sabato 8 febbraio il Futsal Bernalda.

«Semaforo verde» alle ore 16:00 al “PalaPergola” di contrada Rossellino con direzione arbitrale affidata ai signori Fabio Capaldi di Isernia e Adamo Bornaschella sempre della sezione di Isernia.

Per l’occasione la società cara al presidente Carmine D’Anzi ha indetto la giornata rossoblù (non saranno validi accrediti e abbonamenti) con il prezzo del biglietto fissato a 3 euro.

Contro la capolista Rasulo Edilizia Bernalda mancheranno nelle fila del San Gerardo l’infortunato Cerullo e lo squalificato Cerone.

Due assenze pesanti per la compagine potentina guidata in panchina da Roberto Napoli che, reduce da 2 vittorie di fila, dovrà misurarsi contro la corazzata Bernalda. Gli ospiti alle prese pure loro con alcune assenze importanti per squalifica (Fusco, Gallitelli e Caetano) stanno lottando, gomito a gomito, con il Taranto per la vittoria di questo campionato.

Queste le dichiarazioni del direttore generale del San Gerardo Potenza Angelo Rosa in vista della sfida di sabato pomeriggio. «Sarà una partita bella, avvincente, molto difficile.

Affrontiamo la prima della classe – spiega il dg Rosa – sia noi che loro avremo delle assenze importanti. Il Bernalda è una grande squadra, noi stiamo bene ma anche loro stanno attraversando un momento più che positivo e hanno dei giocatori che possono fare la differenza in qualsiasi momento.

Al di là della posta in palio sarà una bella giornata di sport, i rapporti tra i tecnici e tra le due società sono davvero ottimi, ci lega un’amicizia che prescinde dal campo.

Al di là di questo – conclude Angelo Rosa- speriamo di vedere tanta gente al palazzetto sabato. Chi vuole bene a questa squadra ha mostrato tanto affetto nei momenti brutti e a maggior ragione deve sostenerci ora che siamo in ripresa».