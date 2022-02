Rinnovo ordine dei commercialisti di Sala Consilina e Lagonegro il dott.Salerno eletto nel consiglio direttivo

Dopo alcuni rinvii dovuti al TAR per ricorsi presentati da vari Consigli dell’Ordine, si sono tenute ieri e oggi le votazioni per il rinnovo dell’Ordine dei Commercialisti del Circondario di Sala Consilina e Lagonegro.

Le due liste in competizione “Insieme per la Professione” e “Uomini Liberi”, con candidati alla Presidenza il dottor Gianluca Timpone e il dottor Angelo Pagano, hanno dato il seguente risultato:

Lista n. 1 con Presidente Gianluca Timpone: voti 150

Lista n. 2 con Presidente dott. Pagano Angelo voti 89;

Per il Consiglio sono stati eletti: Antonio Caggiano, Nicoletta Pangaro, Luciano Salerno, Michelangelo De Paola, Giuseppe Abbruzzese, Giusy Lorenzo, Paolo D’Alvano. Per la lista “Uomini Liberi” l’unico eletto in Consiglio è Angelo Pagano.

Il successo ottenuto dalla lista “Insieme per la Professione”, sostenuta anche dal dottor Nunzio Ritorto (già Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina), è dovuto soprattutto alla candidatura a Presidente del dottor Timpone che è noto anche al grande pubblico televisivo per le sue apparizioni in trasmissioni televisive riguardanti aspetti fiscali.

Infatti è di pochi giorni fa la sua presenza insieme al Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Michele Albanese, alla trasmissione “Re Start “su Rai 2 su argomenti di attualità fiscale quali il Superbonus e la cessione del credito.

Al nuovo Consiglio vanno gli auguri di un proficuo lavoro nell’interesse della categoria tutta e per la valorizzazione del territorio.