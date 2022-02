Fustal Senise, Mister Masiello: ‘Con lo Sporting Venafro sarà gara a viso aperto’

Neanche il tempo di godersi la bellissima vittoria interna con il Futsal Bitonto che il Futsal Senise, martedì 22 febbraio alle ore 19, tornerà in campo per affrontare il recupero con lo Sporting Venafro che il tecnico Nicola Masiello presenta così:

“La preparazione della gara praticamente non c’è stata visto che è molto ravvicinata rispetto a quella di sabato. Tatticamente non si è fatto nulla ma abbiamo fatto un lavoro di analisi e un discorso teorico. In vista di questa sfida qualcosa già l’avevo programmata: cercheremo di fare una partita diversa rispetto a quella di sabato scorso”.

Lo Sporting Venafro una compagine esperta:

“Lo Sporting Venafro ha un roster importante con quattro stranieri di spessore. Inoltre ha cambiato allenatore da poco e vorranno fare, assolutamente, risultato. Mi aspetto una partita a viso aperto, una gran bella gara. Ho visto parte del match dei molisani con il Mirto e hanno confermato le mie impressioni. E’ una partita che potrebbe avvicinare una delle due squadre all’obiettivo: noi verso la metà della classifica, loro verso i play off”.

Formazione. Le novità:

“Avremo, come sempre sta accadendo da inizio stagione, qualche problema di formazione. Speriamo di recuperare qualcuno in prossimità della gara altrimenti faremo di necessità virtù. La mia squadra è responsabile e cercherà a tutti i costi la vittoria”.