Cherry DJ presenta il nuovo singolo “Hace Calor”, un brano nato in spiaggia la scorsa estate, alimentato dal desiderio di bere qualcosa di fresco – come ad esempio una bitta – per nn sopperire al caldo, e con la volontà di scatenarsi in discoteca. “Hace Calor” è già disponibile sulle principali piattaforme di vendita digitale e di streaming, sotto edizioni Cherry Rekords.