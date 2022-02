SS 18, MERRA: UN’ATTENZIONE CHE NON DEVE ESSERE STRUMENTALIZZATA

“Sulla Ss 18 Tirrena è in corso un iter istruttorio che non si è ancora completato in attesa dei pareri paesaggistici.

Da interlocuzioni avute personalmente con la Soprintendenza confido che l’istruttoria sarà portata a termine con esiti positivi e in brevissimo tempo.

Sarà mia cura, come riportato al tavolo solo 20 giorni fa, riportare alla cittadinanza un progetto che sia completo in ogni sua parte, affinché ogni aspetto possa essere chiarito e condiviso.

Come confido che tale sollecitudine e buona fede, come già rappresentato allo stesso tavolo, non sia strumentalizzata”.

Lo afferma l’assessore regionale ad Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra, in riferimento alle dichiarazioni di un comitato di cittadini.

“Ricordiamo – prosegue Merra – che si tratta di lavori importanti per complessivi 47 milioni di euro, di cui circa 20 milioni a carico del bilancio regionale e serviranno a realizzare due gallerie, per un’estensione di circa due chilometri”.