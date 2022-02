Serie D/H: risultati, Pari tra Francavilla e Nocerina 1-1

Allo stadio “N. Fittipaldi” il Francavilla ospita la Nocerina per la ventunesima giornata di campionato. Lucani reduci da due sconfitte di fila e desiderosi di mettersi alle spalle un periodo negativo non se la passano meglio i molossi che nell’ultimo turno hanno interrotto una preoccupante serie di sconfitte pareggiando in casa col Bisceglie.

Più propositivi i padroni di casa ad inizio match: al 17′ Langone prova a sorprendere la retroguardia ospite con una girata spettacolare, ma la sfera si spegne sul fondo. Il Francavilla di mister Ragno insiste con Croce che tenta la conclusione da distanza ravvicinata, senza successo. La Nocerina si fa vedere in avanti con Mancino bravo a raccogliere l’ottimo invito di Donida, ma poco preciso nell’ultimo passaggio con la palla che si perde fuori dallo specchio della porta. Al 44′ rossoblù di nuovo vicini alla rete del vantaggio con una rovesciata di Nolè, ma è attento Venditti. Il secondo tempo comincia con i lucani fin da subito presenti nella metà campo della Nocerina: al 47′ Vaughan va vicino al gol, l’estremo difensore ospite salva in corner. I ragazzi di Cavallaro, guidati da capitan Garofalo, resistono alle sortite avversarie, resistenza che si infrance al 76′: tiro di Melillo deviato sul palo da Venditti che nulla può quando lo stesso numero 7 si fionda sulla sfera e ribadisce in rete la ribattuta dell’estremo difensore molosso.

Gli ospiti a l 79′ confezionano l’azione che ristabilisce l’equilibrio: contropiede dei molossi, Dammacco s’invola a rete e Cristallo, nel tentativo di anticipare l’attaccante, in scivolata devia nella propria porta. Negli ultimi minuti del match, regge il muro della Nocerina che strappa un pareggio prezioso .

Francavilla- Nocerina 1-1: il tabellino della gara

Nocerina: Venditti, Menichino, Vecchione, Garofalo, Bovo, Donida, Donnarumma, Saporito, Esposito (91′ Chietti), Mancino (69′ De Martino), Talamo (61′ Dammacco). All. Cavallaro

Francavilla: Prisco, Nicolao, Russo, Ferrante, Vaughan (67′ Cristallo), Ganci, Melillo, Langone (61′ Petruccetti), Antonacci (71′ Policheti), Nolè, Croce. All. Ragno

Marcatori: 76′ Melillo (F), 79′ Cristallo aut. (F).

Ammoniti: Nicolao (F), Saporito (N).

Ecco tutti i risultati della giornata:

Nardò-Nola Posticipata

Bisceglie-Casarano 2-2

Bitonto-Brindisi 4-0

Casertana-Fasano 1-3

Lavello-San Giorgio 0-1

Mariglianese-Rotonda 0-0

Virtus Matino-Sorrento 2-0

Audace Cerignola-Molfetta 3-3

Gravina-Altamura 18:00