Sanremo 2022, l’ordine di esibizione dei cantanti nella seconda serata

Tutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo. Questa sera si completerà il primo ascolto dei 25 brani in gara e verrà stilata la prima classifica provvisoria con i voti della sala stampa.

Sul palco al fianco di Amadeus questa sera ci sarà Lorena Cesarini. Gli ospiti di questa sera probabilmente sono tra i più attesi, a partire da Laura Pausini che presenterà il suo nuovo singolo Scatola e dovrebbe annunciare ufficialmente la conduzione dell’Eurovision Song Contest di Torino insieme a Mika e Alessandro Cattelan.

Altro superospite di questa sera sarà Checco Zalone , mentre in collegamento dalla Costa Toscana insieme a Orietta Berti e Fabio Rovazzi ci sarà Ermal Meta. Confermata anche questa sera la presenza di Fiorello.

Saranno tredici le canzoni in gara : il primo ad esibirsi sarà Sangiovanni, gli ultimi Highsnob e Hu. Anche stasera, a decretare la classifica parziale della prima serata sarà il voto della giuria della sala stampa suddivisa in carta stampata, radio, web e tv, che poi verrà sommata a quella di ieri per avere la prima classifica provvisoria.

La scaletta definitiva con i nomi degli ospiti sarà diffusa nel tardo pomeriggio. Ecco l’ordine di uscita della seconda serata:

Sangiovanni – Farfalle

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Le Vibrazioni – Tantissimo

Emma – Ogni volta è così

Matteo Romano – Virale

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Ditonellapiaga e Rettore – Chimica

Elisa – O forse sei tu

Fabrizio Moro – Sei tu

Tananai – Sesso occasionale

Irama – Ovunque sarai

Aka7even – Perfetta così

Highsnob e HU – Abbi cura di te