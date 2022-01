Eccellenza Lucana: Risultati, il Real Senise cala il tris contro il Marconia

Grazie alla doppietta di Tuzio F. e al rigore trasformato da Pioggia F. il Real Senise di Mister Logarzo batte l’Elettra Marconia per tre reti a zero.

In rete Fabio Pioggia che proprio in questa settimana è tornato a vestire la maglia bianconera come anche Eugenio Tuzio e Antonio Salerno.

Viaggia a ritmo promozione il Matera Grumentum che batte in trasferta Melfi per 1-3 e si porta a 46 punti .

BRIENZA 1 – 0 MONTESCAGLIOSO VULTUR 4 – 0 LATRONICO REAL SENISE 3 – 0 ELETTRA MARCONIA MOLITERNO 0 – 1 REAL TOLVE VELA 0 – 1 PATERNICUM CASTELLUCCIO 1 – 1 FERRANDINA POLICORO – RINV. POMARICO MELFI 1 – 3 MATERA GRUMENTUM

CLASSIFICA