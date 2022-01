TOPOLINO Arriva la collana LE SERIE IMPERDIBILI con la ristampa integrale delle TOPS STORIES

Con il nuovo anno prende il via una nuova collana Panini Disney dedicata a Le Serie Imperdibili, quelle nate sulle pagine di Topolino e divenute nel tempo storie intramontabili, da recuperare e (assolutamente) da non perdere.

Ad inaugurare i primi numeri di questa collana è la ristampaintegrale delle Tops Stories, ideate tra il 1999 e il 2002 dal Maestro Giorgio Pezzin.

Si tratta delle avventure di Sir Top de Tops, antenato britannico di Topolino impegnato a indagare su alcuni grandi enigmi dell’umanità: un irresistibile mix di storia, mitologia e mistero che rende questa serie una delle più amate di sempre. Il primo dei quattro volumi della collana Le Storie Imperdibili dedicato alle Tops Stories, in uscita con cadenza bimestrale, arriverà in edicola, fumetteria e su Panini.it da venerdì 11 febbraio.

Per celebrare questo debutto, un nuovo inedito capitolo delle Tops Stories arriva su Topolino 3453, disponibile da mercoledì 26 gennaio.

Questa volta l’antenato di Topolino sarà impegnato nell’avventura, scritta da Pezzin e con i disegni di Davide Cesarello, dal titolo Il decimo Klum, ambientata in Perù e legata all’affascinante mistero delle linee di Nazca.

Apparse per la prima volta sul numero 2250 di Topolino, le Tops Stories sono ambientate negli anni Trenta del XX secolo, quando Sir Top deTops viaggiava in lungo e in largo per il globo con l’obiettivo di risolvere vari enigmi che le civiltà del passato hanno disseminato qua e là. In ogni avventura, riscoperta da Topolino nei diari trovati all’interno di un vecchio baule, de Tops si addentrerà sempre (a volte suo malgrado) in situazioni ai confini della realtà, senza che alla fine vengano date risposte certe al mistero che fino all’ultimo ha tenuto tutti col fiato sospeso.

In ogni volume di Le Serie Imperdibili dedicato alle Tops Stories – riproposte integralmente in ordine cronologico – Giorgio Pezzin, autore di tutte le storie, aprirà i suoi archivi per regalare ai lettori curiosità e retroscena inediti sulle avventure di Top de Tops, facendoli sentire ancora più coinvolti, come archeologi alla scoperta di affascinanti segreti.

Ogni volume conterrà infatti i soggetti originari delle storie, mai rilasciati prima. “La pubblicazione dell’intera serie delle Tops Stories la considero un regalo personale molto gradito” commenta Pezzin “Prima di tutto, ringrazio di cuore, anche con una certa commozione, perché arriva dopo ben cinquant’anni di carriera trascorsa tra pagine di carta, files, vignette e balloon”.

Si parte con i primi tre capitoli della saga: Topolino e la pietra di Sbilenque (con un avvincente mistero ambientato nel mondo dei Maya), Topolino e il flauto di Omar (con de Tops sulle tracce di un arcano strumento musicale) e Topolino e il segreto della settima meteora (in cui si indaga sui poteri della mente umana, fra leggenda e realità).

Un appuntamento dunque imperdibile per riscoprire una saga capace di appassionare i lettori, proponendo loro un’esperienza di lettura che lasci più domande che risposte, più dubbi che certezze, stimolandone curiosità e fantasia.

L’appuntamento con le Tops Stories è mercoledì 26 gennaio su Topolino 3453 per l’inedito capitolo Il X Klum e, dall’11 febbraio, con il primo volume della collana Le Serie Imperdibili. Come sempre, in edicola, fumetteria e su Panini.it.