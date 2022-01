In Radio e su tutte le piu’ grandi piattaforme digitali – il nuovo singolo di Mr Joy – “Immagina”

Il progetto MrJoy continua con i vari approfondimenti di Andrea attraverso il transurfing, disciplina spirituale che rappresenta sicuramente un compendio esemplare di arte eccelsa e profonda spiritualità musicale. Il desiderio e l’immaginazione alla visualizzazione delle energie sviluppate alla realtà di quanto immaginato, dando vita a una musica di grande intensità.

MrJoy, attraverso un sound anni ’90 vintage pop dance commerciale,

cerca in maniera leggera di indurre il suo pubblico a sperimentare questo transurfing, portando all’immaginazione del pubblico di vedere il proprio sogno manifestato.



Biografia:





Andrea Robicci, in Arte: MrJoy,

autore e cantautore milanese, nasce a Milano il 28 giugno 1970. Anni nel mondo della musica e nell’intrattenimento musicale. Andrea, sin da piccolo suona il pianoforte, frequenta la scuola di canto e solfeggio. E’ animatore, dj, Produttore Discografico, Pr.

Si esibisce in numerose piazze italiane come: Tropea, Isola d’Elba, Forte dei Marmi e Viareggio insieme alla sua Band. Canta, non solo COVER ma, anche i suoi brani.

Vanta partecipazioni e collaborazioni con importanti musicisti italiani.

In passato, ha partecipato alle selezioni dell’accademia di Sanremo.

Il fortunato incontro con il Maestro Massimo Luca, chitarrista e produttore di Lucio Battisti, e anche di Annalisa Minetti, Gianluca Grignani, Fabrizio Moro e molti altri.

Realizza il singolo “Doppia faccia” che viene presentato al Palavobis di Milano.

Dopo un anno di esperienze in studio, nasce: “Ma dimmi come fai” distribuito da EMI music. Partecipa al tour di Radio Italia, a cui segue un nuovo singolo dal titolo “Vivere” prodotto con Gabriele Fersini chitarrista di Laura Pausini, Biagio Antonacci, e Eros Ramazzotti. Dopo il brano “Io che ho bisogno di te” Andrea, continua nel mondo musicale sia come produttore che come Cantautore.

Grande successo con “RESPIRA GIROTONDO” sia sulle grandi piattaforme e anche il relativo video su youtube

Numeri che riportano l’Artista a riconquistare il suo pubblico con immenso successo

e poi BIS…TRIS…. di successi con il pezzo “Un Grande Amore”

Showman di tutto rispetto!

Con la sua Band e il suo dinner show, intrattiene il pubblico, in importanti Location di tutta Italia

Questo è Mr Joy.