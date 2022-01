57enne di Francavilla in Sinni trovata morta a Chiavazza (Biella)

E’ mancata nella sua abitazione, forse colta da un improvviso malore. Teresa Cupparo, 57 anni, è stata trovata esanime quando nel suo alloggio, forzando una finestra del balcone, sono entrati i vigili del fuoco di Biella.

A nulla sono valsi i soccorsi per la donna, madre di due figli, Luisa ed Emanuele, conosciuta anche per la sua attività di assistenza in ospedale al servizio di persone bisognose di cure.

A dare l’allarme una persona che ha allertato i soccorsi dopo che la donna, separata da qualche tempo, non rispondeva al telefono e al citofono dell’abitazione di Chiavazza.