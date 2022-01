Senise, Marranchiello: La situazione epidemiologica della nostra Comunità in linea con il numero dei contagiati su scala nazionale.

“Diverse sono le difficoltà che gli operatori sanitari riferiscono ogni ora del giorno e della notte, soprattutto con l’introduzione delle “nuove misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19”. -lo scrive l’Assessore alla Sanità del Comune di Senise Francesco Marranchiello- sulla sua pagina Facebook-

Il tracciamento dei contatti non è più praticabile.

La piattaforma Covid regionale della Basilicata presenta non poche criticità:

non dialoga con il sistema TS e di conseguenza i positivi agli antigenici di terza o ultima generazione regolarmente caricati non vengono evidenziati nei “Positivi Attivi” per ogni Comune, per cui questo ha ripercussioni sia nel contact tracing che nel monitoraggio dei pazienti infetti.

Non è possibile evidenziare gli antigenici negativi e di conseguenza registrare le guarigioni e generare i relativi Green Pass.

Queste problematiche, insieme ad altre, sono già state segnalate a chi di competenza per gli eventuali provvedimenti da mettere in campo.

Le normative Nazionali ed il Comitato Tecnico Scientifico sono a favore di una Convivenza con il virus perché il problema oltre ad essere Sanitario è anche Sociale ed Economico.

La situazione epidemiologica della nostra Comunità non è delle migliori, ma comunque in linea con il numero dei contagiati su scala nazionale.

Del resto il nuovo decreto prevede la sospensione delle quarantene per ALCUNI contatti stretti “ad alto rischio “ con l’introduzione della citata Auto-Sorveglianza.

Alla luce di tutto ciò, ora più che mai, i comportamenti di ognuno di noi sono fondamentali!

È proprio in questa fase che non possiamo rinunciare o sacrificare nuovamente la scuola in presenza, la crescita culturale e sociale dei nostri ragazzi.

Non dimentichiamo che i valori educativi ed il rispetto delle regole rappresentano i pilastri portanti di una vera Società Democratica” .