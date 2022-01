Riapertura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio di Senise dal 10 Gennaio

In ottemperanza alle disposizioni sulla ripresa delle attività didattiche in presenza l’Amministrazione Comunale di Senise ha predisposto nei giorni 7-8-9 gennaio lo screening per tutta la popolazione scolastica.

In totale si sono sottoposti ai test antigenici rapidi, forniti dalla Regione Basilicata, 658 tra alunni, docenti e personale scolastico, così ripartiti:

_ 484 dell’Istituto Comprensivo “Nicola Sole” da cui sono emerse 9 positività;

_ 174 dell’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Sinisgalli” da cui sono stati rilevati 7 positivi.

Alla luce di quanto sopra descritto, l’Amministrazione del Comune di Senise, nel rispetto delle direttive nazionali, dispone la regolare riapertura delle suddette scuole a decorrere dal giorno 10 gennaio u.s. precisando che sono in attuazione le regole per il rientro in presenza e in sicurezza emanate dal Miur e qui consultabili:

Miur regole per rientro in sicurezza nelle scuole

Occorre ribadire, ancora una volta, l’importanza e la necessità di assumere comportamenti consapevoli e responsabili atti a limitare quanto più possibile il propagarsi dell’infezione.

A tutti i nostri concittadini risultati positivi l’augurio affettuoso di guarire al più presto.

L’Amministrazione ringrazia tutto il personale sanitario e la Protezione Civile che volontariamente si sono messi a disposizione per garantire l’esecuzione dello screening e non da ultimi i dirigenti scolastici R. Schettini e F. D’Amato che, nella piena collaborazione, hanno fornito supporto per la fornitura dei dati e l’organizzazione logistica delle giornate dedicate all’esecuzione dei tamponi.