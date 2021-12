Matera Christmas Village – fino al 6 gennaio 2022 – Accanto ai Sassi di Matera

Luci, musiche, prodotti di eccellenza, solidarietà: il più bel villaggio di Natale del Sud Italia continua a colorare il centro storico dell’affascinante città di Matera.

Dallo scorso 8 dicembre Matera Christmas Village attrae visitatori che la scelgono per trascorrere qualche giorno di relax tra arte, storia, attrazioni e spettacoli.

Sempre aperto tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 24, occasione unica per passeggiare tra le casette di legno del mercatino di prodotti tipici e tradizionali, di artigianato, oggettistica e idee regalo, godendo di punti ristoro con vin brulè e castagne, con la possibilità di vivere gli innumerevoli eventi in calendario.

Organizzato dall’Associazione Italia Eventi, rientra nel Bando Destinazione Matera, ed è patrocinato dall’UNOE Unione Nazionale Organizzatori Eventi, dal Comune di Matera, dalla Pro Loco Basilicata e della Pro Loco Matera.

“L’Associazione Italia Eventi ha partecipato al Bando Destinazione Matera presentando il progetto di un villaggio natalizio, era nostro desiderio creare qualcosa di unico. In effetti siamo riusciti a mettere insieme oltre quindici realtà associative del materano, guidate dalla Pro Loco di Matera, che si stanno impegnando in raccolte fondi, letture di libri e tante altre iniziative tra cui spettacoli curati da artisti di strada“, racconta il presidente di Italia Eventi Giuseppe Lupo.

“Tutti gli espositori che vengono da fuori pernottano e vivono Matera, anche questo ha creato un indotto importante e ringrazio il sindaco e l’amministrazione tutta che ci hanno accolto nella loro città con grande generosità. Ed i numeri straordinari delle presenze ci confermano che abbiamo messo insieme stand di qualità, rappresentativi del grande patrimonio agroalimentare e dell’artigianato del Made in Italy. Anche in termini di sicurezza e norme anti Covid abbiamo messo in campo tutto il possibile, con controlli rigorosi e percorsi alternativi per chi non ha il Green Pass“, conclude Lupo.

Tante le attrazioni messe in campo per l’occasione: artisti di strada, zampognari, sbandieratori e le luminarie.

E le caratteristiche casette in legno, tipiche natalizie, sostenute da una colonna sonora in filodiffusione che accompagna il visitatore in tutto il percorso.

Per i più piccoli, invece, la magica Casa di Babbo Natale. Sempre aperta dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle ore 21, con gli elfi, le immancabili foto con Santa Claus, la sua banda con le majorette, concerti e tanta animazione dedicata a loro.

Dopo Capodanno arriverà anche la Befana, ma il clima sarà sempre dei più frizzanti grazie agli sbandieratori, alle zampogne, ai canti natalizi, ai gruppi di musica ed ai canti popolari.

Domani, giovedì 23 dicembre, si aprirà la serata alle ore 17 con la banda di Babbo Natale e le Majorette.

A dare il via ai festeggiamenti della Vigilia ci saranno, invece, gli artisti di strada La Caposciuc di Matera.

A Santo Stefano doppio ed imperdibile appuntamento con gli spettacoli: alle ore 11 il gruppo musicale itinerante Bassa Musica “L’Armonia Molfettese” ed alle ore 18 i Tarantica, gruppo di Musica Popolare con canti, fiati, tamburi di Matera.

Ecco gli appuntamenti più importanti fino alla Befana:

il 31 dicembre alle ore 11 One Beat Drumline Gruppo di Teenager Percussioniste, il 2 gennaio alle ore 11 e ore 18 Artisti di strada La Caposciuc di Matera ed il 6 gennaio ore 18 Artisti di strada La Caposciuc di Matera.