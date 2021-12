Sanremo Giovani 2021, domani il via

Domani sera, mercoledì 15 settembre, scopriremo chi saranno i finalisti di Sanremo Giovani che verranno scelti per gareggiare tra i Big sul palco dell’Ariston. Amadeus, a sorpresa, ha annunciato che non saranno più due, ma tre i Giovani che verranno ammessi al Festival di Sanremo. E’ quello che si è scoperto alla conferenza stampa di questa mattina, in cui è stata presentata la finalissima di Sanremo Giovani.

Il direttore di Rai Uno Stefano Coletta, si è detto molto positivo a questa nuova modalità che vede i Giovani competere insieme ai Big e vorrebbe mantenerla anche nelle prossime edizioni.

L’ottava edizione di Sanremo Giovani sarà trasmessa in diretta su RAI 1 alle 21.20 e vi prenderanno parte anche i 22 Campioni già annunciati in gara. Purtroppo però Elisa sarà assente: ha annunciato di esser positiva al Covid e parteciperà in collegamento video: “Sto bene, per fortuna è tutto ok e lo abbiamo preso in forma leggera”, ha rassicurato con un video nelle storie di Instagram in cui spiega che tutta la famiglia è stata contagiata.

La serata, come spiegato nell’ultima conferenza da Amadeus, non prevederà manche o scontri diretti: il podio finale verrà stabilito attraverso una votazione divisa equamente al 50% tra Direttore Artistico e Commissione Musicale. I primi 3 classificati entreranno ufficialmente tra i Big del Festival di Sanremo 2022, che arrivano a quota 25.

Amadeus ha speso qualche parola per i Jalisse che, per l’ennesima volta, sono stati esclusi dal festival e si sono lasciati andare a parole piene di sconforto sui social: “Niente di personale con i Jalisse, anche per loro a guidare la mia scelta è stata la canzone. Le lamentele comunque non servono e non fanno bene a chi sospetta o ipotizza complotti”.