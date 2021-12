Vendita di una fabbrica di gelati: asta di macchinari di qualità

Entro il 20 dicembre potete vincere all’asta diversi macchinari per la lavorazione di alimenti, basta cliccare su surplex.com.

Coloro che vogliono modernizzare la propria produzione lo possono fare in modo economico e veloce, acquistando macchinari usati di alta qualità all’asta.

La casa d’aste online Surplex gestirà la vendita dell’inventario di un’intera fabbrica di gelati in Italia. Entro il 20 dicembre potete vincere all’asta diversi macchinari usati di qualità sul sito surplex.com. Sono disponibili diversi macchinari, tra cui:

Impianto di pastorizzazione e omogeneizzazione TEKNOICE

Tunnel di abbattimento

Riempitrice per vaschette TEKNOICE VMF L

Macchina per applicazione sleeve CLEVER GS 206

Freezer continuo TECHNOGEL FREEZER 1500 PO.LOBI

Freezer continuo TEKNOICE FR 1200

Lotto di mantecatori per granita MARK DS 24-04

Così come ulteriori macchinari e attrezzature per la lavorazione di alimentari.

Surplex è il partner competente per la compravendita di macchinari usati che mette a disposizione un servizio completo. Surplex vi offre assistenza in ogni passo del commercio: a partire dalla valutazione professionale dei macchinari, smontaggio, spedizione e sdoganamento.

Cos’è Surplex?

Surplex è una delle principali case d’asta industriali europee e si occupa della compravendita dei macchinari usati e delle attrezzature di fabbrica in tutto il mondo.

La piattaforma surplex.com, disponibile in 16 lingue, registra ogni anno circa 50 milioni di visualizzazioni. Più di 55.000 beni industriali vengono venduti ogni anno in oltre 500 aste online.

L’azienda ha la sede a Düsseldorf e le rappresentanze in quattordici paesi europei. Circa 200 dipendenti provenienti da 20 nazioni generano un fatturato annuo di oltre 100 milioni di euro.