Calvera , “Mercatini di Natale 2021” dal 19 dicembre

Mercatini di Natale, un occasione di interscambio culturale, turistico/gastronomico per promuovere i borghi del Parco de Pollino e della Valle del Serrapotamo.

Un viaggio nei borghi del Pollino alla scoperta dei suoi mercatini di Natale è sicuramente un’esperienza imperdibile! Calvera è un incanto in ogni periodo dell’anno, ma quando si veste della calda e magica atmosfera natalizia diventa un suggestivo presepe; si avvolge in mille lucine splendenti e si infila nella tradizione con la musica natalizia del duo zampognaro che durante la manifestazione si dirama per le vie del paese.

La degustazione della Pitta di Grandinii, piatto annoverato nell’elenco dei prodotti PAT, è motivo in più per assaporare l’intera atmosfera e per farsi rapire dalle estrosità del suo mercatino di artigianato locale. Calvera vi aspetta il 19 dicembre 2021: sarà una gioia per i vostri occhi e soprattutto per il vostro palato.

In occasione della manifestazione “Mercatini di Natale” che si terrà il 19 dicembre 2021 in Piazza Risorgimento, la Pro Loco di Calvera indice una Tavola Rotonda sul tema “Promozione Turistica-Gastronomica dei Borghi del Pollino ed area del Serrapotamo, col proposito esplorativo del costume esistente, delle nuove opportunità e di validi strumenti per orientare il turismo nei borghi del Pollino.

Programma:

Ore 10,00 apertura dei Mercatini di Natale con la partecipazione di espositori dei prodotti PAT, oltre alla esposizione di artigianato e manufatti della tradizione lucana.

Ore 17,00 Tavola Rotonda in cui interverranno voci esperte:

– D.ssa Valentina Viola, vicepresidente del Parco del Pollino

– Dott. Rocco Franciosa, presidente Unpli Basilicata

– Dott. Aniello Crescenzi, direttore Alsia Basilicata

– Ing. Annibale Formica, presidente della Comunità del Cibo

– E’ previsto un breve saluto dei sindaci dei seguenti comuni: Calvera, Carbone, Teana, Fardella, Chiaromonte, Castronuovo.

Ore 19,00 Sagra

Degustazione della Pitta di Grandinii, piatto annoverato nell’elenco dei prodotti PAT e di altre specialità della cucina tipica calverese, con intrattenimento caratteristico del Duo Zampognari.

Il materiale fotografico dei momenti salienti della giornata, sarà parte documentale per la realizzazione di una Monografia Turistica che verrà distribuita ad agenzie di viaggio convenzionate con la Pro Loco di Calvera.

Pro Loco di Calvera

Cinzia Francolino