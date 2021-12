LA GIORNATA DEL CONTEMPORANEO: MOSTRA PERSONALE DELL’ARTISTA PASQUALE SURIANO AL MUSEO DELLA SIRITIDE DI POLICORO

In occasione della “Giornata del Contemporaneo”, istituita dal MIC in collaborazione con AMACI, per il giorno 11 Dicembre 2021, è stata allestita all’interno delle sale del Museo Archeologico della Siritide a Policoro, una mostra d’arte personale dell’artista lucano Pasquale Suriano. L’evento, patrocinato dal Museo e curato dalla dottoressa Maria De Lorenzo, Perito ed Esperto d’arte, Storica e Critica d’arte, sarà fruibile dal 10 al 14 Dicembre 2021.

La mostra dal titolo “Tra l’antico e il Contemporaneo. Un viaggio Temporale”, si propone difatti di creare un percorso temporale che colleghi il passato al presente attraverso l’immagine.

L’arte, infatti, mutando viaggia nei secoli, cambia e si adatta ai tempi, passa da un pennello ad un concetto, da uno scatto a uno strappo, ma torna come sempre all’arte primaria per eccellenza, ovvero il disegno.

L’iperrealismo è dunque un susseguirsi dell’azione visiva e creatrice iniziata con l’ellenismo, dove ogni dettaglio è riprodotto alla perfezione. In un momento storico in cui il filone concettuale ha fortemente preso il sopravvento, un ritorno “alle origini” è l’unico legame che resta con l’arte figurativa. Il “disegno”, azione primitiva e necessaria nell’arte antica, così come gesto fondamentale nell’arte classica, diviene il filo conduttore della mostra, che vedrà la sua esplicazione nelle opere del grande maestro Pasquale Suriano.

Si ringrazia l’Architetto Annamaria Mauro, Direttrice della Direzione Regionale Musei Basilicata, il dottor Savino Gallo, Direttore del Museo Archeologico di Policoro e tutto il personale del museo policorese.