COVID Basilicata: 921 tamponi analizzati, 84 positivi e 14 guariti

Emergenza Covid, sono 88 i nuovi positivi scovati in Basilicata a fronte di 921 tamponi processati.

Stabili i ricoveri a 21 con un paziente nella terapia intensiva di Matera. 16 i guariti. Salvatore Cosma, sindaco di Tursi, ha annunciato la positività al tampone molecolare con un post sui social.

Torna l’obbligo della mascherina all’aperto a Matera. Firmatai in giornata dal sindaco Bennardi l’ordinanza che dispone l’uso dei dispositivi di protezione in tutte le vie del centro, nelle piazze e nelle sedi dei mercati settimanali.

Una misura necessaria per l’incremento dei casi e in previsione dell’afflusso di turisti previsto per le due settimane natalizie.

Mascherina obbligatoria anche a Lauria dove l’attenzione è massima per i focolai scoppiati in ambito scolastico negli istituti Lentini, Marconi, nell’asilo di via 25 aprile e nel plesso di Galdo.

Tra studenti e personale scolastico di quest’ultima struttura, oggi giornata di screening. I positivi totali nel comune valnocino attualmente sono 87.

84 positivi residenti:

2 Avigliano

5 Bernalda

1 Calvello

1 Episcopia (domiciliato a Latronico)

1 Garaguso (domiciliato a Grassano)

4 Grassano

3 Lagonegro

1 Latronico

1 Lauria

24 Matera

3 Melfi

8 Miglionico

1 Montescaglioso

1 Pomarico

11 Potenza

1 Rionero in Vulture

1 Salandra (domiciliato a Miglionico)

2 San Mauro Forte

2 Sant’Angelo Le Fratte

3 Sant’Arcangelo

1 Savoia di Lucania

2 Scanzano Jonico

3 Tursi

2 Venosa

Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata:

1 Piemonte (domiciliato a San Mauro Forte)

1 Puglia (domiciliato a Corleto Perticara)

1 Veneto (domiciliato a Grassano)

Positivi non residenti ed in isolamento in altra regione: 1 Puglia

Si registrano 16 guariti

14 guariti residenti in Regione Basilicata

2 Ferrandina

2 Matera

2 Miglionico

1 Montescaglioso

1 Muro Lucano

1 Rionero in Vulture

1 Rotondella

2 Scanzano Jonico

1 Tolve

1 Viggianello

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata:

1 Campania (domiciliato a Picerno)

1 Puglia (domiciliato a Policoro)

I casi attuali residenti sono 1385 casi positivi residenti in isolamento domiciliare 1364.

Sono 29.382 persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 604 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 21: a Potenza 2 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 6 in Pneumologia, nessuno in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina Interna Covid e 0 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 7 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 5 in Pneumologia, nessuno in Medicina Interna Covid e 1 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 488.569 tamponi molecolari, di cui 453.572 sono risultati negativi, e sono state testate 253.037 persone. Test antigenici totali 26.685