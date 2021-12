COLORE PANTONE 2022 È ‘VERY PERI’, DEDICATO AL CORAGGIO DELLA CREATIVITÀ

Pantone 17-3938 Very Peri è il colore scelto dall’istituto Pantone per il 2022, una tonalità di blu pervinca con sottotono viola e rosso.

Mostra un’attitudine vivace e gioiosa, una presenza dinamica che incoraggia la creatività che sa osare e un’espressività fantasiosa.

Il blu pervinca, con un sottotono di viola-rosso, ci farà da stimolo cromatico creativo per l’anno nuovo nel campo della moda, dell’interior design, del disegno industriale e della cosmetica.

E’ un colore nuovo di zecca (e per la prima volta) quello identificato come simbolo del 2022 dal Pantone Color Institute, colosso statunitense che produce tecnologie per la grafica e cataloga i colori secondo codici riconosciuti a livello mondiale.

Il colore Pantone dell’anno è la neo-nuance ‘Very Peri’ e rientrerà nelle scelte cromatiche dello shopping di tutti noi che lo noteremo tra le nuances di vestiti, abiti, rossetti e oggetti d’arredamento e nel graphic design.

La nuance scelta per interpretare il 2022 per la prima volta è un neo colore.Gli analisti non hanno scelto una tonalità già nota ma hanno voluto partire da zero.

Come hanno fatto lo racconta Leatrice Eiseman, Executive Director del Pantone Color Institute : “Questo è un momento davvero diverso. Come potevamo catturare con una tonalità il mondo in così rapida trasformazione così com’è adesso?

Come inventare qualcosa che simboleggia lo zeitgeist (ndr lo spirito del tempo) globale e la transizione che il mondo sta attraversando?

La famiglia del blu è stata il punto di partenza. E’ un colore noto, che corrisponde alla familiarità, al comfort. Include il fattore ‘sicurezza’ e il gradimento che molte persone provano per il blu.

Volevano anche trasmettere un senso di freschezza, una spinta verso il futuro, che include anche il mondo digitalizzato. Qui è entrato in gioco il sottotono viola-rosso”.

Il colore di partenza più precisamente è il ‘blu pervinca’ che si rifà all’omonimo fiore, contenendo toni di celeste-violetto tendenti al grigio.

Sdoganato negli anni ’70 per uso industriale tra i colori ufficiali (nella versione metallizzata) della carrozzeria di alcuni modelli dell’Alfa Romeo, per la cromoterapia è il colore anti ansia ed anti stress per eccellenza, insieme all’azzurro ed al turchese.

Da adesso avremo una nuova tonalità pervinca perché, mescolato con il viola ed il rosso è diventato il PANTONE 17-2928 Very Peri 2022.

“Creando un nuovo colore per la prima volta nella storia del nostro programma colore educativo Pantone Color of the Year, riflettiamo l’innovazione e la trasformazione globale in atto, – ha precisato Eiseman. – Mentre la società continua a riconoscere il colore come forma fondamentale di comunicazione e modo di esprimere, di influenzare e creare idee ed emozioni, di coinvolgimento e connessione, la complessità di questa nuova tonalità blu infusa di rosso-viola evidenzia le sconfinate possibilità che si mostrano davanti a noi.

Mentre emergiamo da un intenso periodo di isolamento, le nostre nozioni e i nostri stili di vita stanno cambiando e le nostre vite reali e digitali si sono fuse in modi nuovi. Il design digitale ci aiuta ad estendere i limiti della realtà, aprendo la porta a un mondo virtuale dinamico in cui possiamo esplorare e creare nuove possibilità di colore.

Very Peri incarna il bisogno di un’attitudine di nuovo vivace e gioiosa, una presenza dinamica che incoraggia la creatività che sa osare e un’espressività fantasiosa. Siamo molto entusiasti perché è un nuovo colore Pantone.

Questa è la prima volta che lo facciamo per il Color of the Year”.

ANSA