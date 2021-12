Eccellenza Lucana: Risultati, Matera Grumentum – Real Senise 2-0

Finisce 2-0 la gara al “XXI Settembre – Franco Salerno” di Matera tra Matera Grumentum e Real Senise. Il Match si sbocca grazie ad un calcio di rigore trasformato da Lacarra all’11^ del primo tempo. Al 24^ pt calcio di rigore anche per la formazione di mister Logarzo, sul dischetto Lavecchia ma la palla si inchioda sul palo a portiere battuto. Un minuto più tardi è Gerardi a sprecare la palla del raddoppio calciando fuori da ottima posizione e tutto solo in area, lo stesso Gerardi non sbaglia al 30^ pt , una palla persa a centro campo dal Real Senise , Lacarra con un cross trova tutto solo sul filo del fuorigioco Gerardi che trasforma per il 2-0. Con questo risultato termina la prima frazione di gioco. Inizio secondo tempo il Real Senise cerca di rendersi pericoloso, ma non è lucido nelle conclusioni. Al 18^ st Lavecchia tira da fuori area ma senza problemi blocca il portiere della formazione di casa. La gara diventa molto spigolsa anche grazie alle condizione precarie del terreno di gioco , il Real Senise con alcuni calci piazzati cerca di rendersi pericoloso ma con poca lucidità nel terminare in rete le azioni . Il Grumentum Matera controlla la gara con il doppio vantaggio matutato nella prima mezzora del match , non rendendosi più pericoloso fino al 96^ quando il direttore di gara fischia la fine della gara. Sconfitta per il Real Senise che comunque non ha temuto per buona parte il confronto contro la capolista del campionato.

FERRANDINA 1 – 1 PATERNICUM POMARICO 4 – 0 REAL TOLVE MELFI 1 – 0 ELETTRA MARCONIA POLICORO 1 – 0 LATRONICO CASTELLUCCIO 1 – 1 MONTESCAGLIOSO VELA 2 – 2 BRIENZA MOLITERNO 1 – 4 VULTUR MATERA GRUMENTUM 2 – 0 REAL SENISE