Europeo U18-M: la soddisfazione del presidente Cattaneo per l’Oro degli azzurrini

La nazionale italiana pre-juniores dopo 23 anni è tornata sul gradino più alto del Campionato Europeo under 18 maschile. Nella rassegna continentale di Lecce e Marsicovetere gli azzurrini di Vincenzo Fanizza hanno conquistato una fantastica medaglia d’Oro, accolta con grande gioia da tutto il movimento pallavolistico italiano.

Queste le parole del presidente Pietro Bruno Cattaneo: “Sono davvero orgoglioso della nostra nazionale Under 18, gli atleti e Vincenzo Fanizza, insieme al suo staff, hanno fatto un lavoro fantastico. La medaglia d’Oro, raggiunta dopo 23 anni, è la meritata conclusione di uno splendido torneo, durante il quale l’Italia ha messo in mostra una bellissima pallavolo. I nostri ragazzi hanno onorato al meglio la maglia azzurra lanciando un significativo messaggio al nostro movimento, che non vede l’ora di ripartire.

L’unico dispiacere è stato non poter aprire le porte ai tantissimi appassionati, che sono certo avrebbero colorato le tribune di Lecce e Marsicovetere. Con grande piacere ho visto, però, che i dati del canale youtube federale sono stati ottimi, le 200000 visualizzazioni totali confermano ancora una volta il grande affetto che il pubblico nutre verso la pallavolo e la maglia azzurra.

Oltre alla vittoria sul campo, voglio poi sottolineare il successo organizzativo del Campionato Europeo Under 18 maschile. Con un grande lavoro di squadra la Fipav, la Cev, i comitati periferici coinvolti e le amministrazioni locali di Marsicovetere e Lecce sono riusciti a mettere in piedi una manifestazione internazionale così importante, ponendo sempre al primo posto la salute e il benessere di tutte le persone che hanno preso parte all’Europeo. Attraverso un rigido e accurato protocollo abbiamo garantito la massima sicurezza a tutti i partecipanti.

Voglio concludere rinnovando i miei complimenti, vivissimi, a Vincenzo Fanizza, al suo staff, ai suoi ragazzi e a tutto il settore giovanile maschile della federazione per questa meravigliosa medaglia d’Oro”.