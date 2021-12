Futsal Senise vince 05-08 nel match con il Mirto

Dopo tante ottime prestazioni condite da altrettanta sfortuna il Futsal Senise può finalmente festeggiare la prima vittoria stagionale arrivata, per 5-8, nello scontro diretto per la salvezza in casa del Mirto.

Un super Giannace autore di ben sei marcature e un ottimo Dipinto che ha realizzato una doppietta assieme a tutti gli altri atleti autori di una gran prestazione hanno regalato un successo di platino alla società del Presidente Giuseppe Cappuccio che commenta così: “Ci tengo a fare i complimenti a tutti i ragazzi e al tecnico Masiello per questo primo bel successo arrivato in campionato. Mi auguro che sia solo l’inizio della risalita dopo tanti sacrifici. Ringrazio, inoltre, per l’ospitalità e l’accoglienza la società del Mirto e tutti i tifosi presenti al palazzetto”.

Nel post gara questa l’analisi del tecnico bianconero Nicola Masiello: “Quella di sabato pomeriggio è stata una bellissima gara interpretata molto bene dai ragazzi.

Temevo molto questa sfida vista la rotazione minima a disposizione: non avevo neanche Grandinetti a disposizione. La squadra è stata cinica e ha raccolto quello che volevamo da tempo. Da sottolineare un super Giannace in fase realizzativa”.

Un traguardo importante coronato con un successo di platino:

“E’ il massimo festeggiare così le mie cinquecento panchine. E’ stata una vittoria conquistata con il cuore e tra tante difficoltà. Si sta vedendo grande passione da parte di tutti.

Voglio dedicare questo successo a un mio caro amico scomparso da poco che poi è stato, anche, il capitano della prima squadra che ho allenato”.

Una vittoria che vale oro…:

“Il valore di questo successo è enorme. Abbiamo disputato la gara della vita: se non avessimo vinto sarebbe diventata durissima. Non avendo il campo a disposizione abbiamo ottenuto l’inversione di campo e quindi trionfare in casa di una diretta concorrente avvalora maggiormente il successo.

La mia squadra ha sempre prodotto tanto ottenendo pochissimo e giocando ogni sabato, tranne con l’Itria, gare eccellenti”.

TABELLINO

MIRTO C5-FUTSAL SENISE 5-8 Marcatori: 8’19” pt Giannace (S), 10’53” pt Giannace (S), 14’13” pt Giannace (S), 15’30 pt Cosentino (M), 16’37” pt Giannace (S), 6’39” st Di Pinto (S), 8’15” st e 11’32” st Bitonto (M), 11’43” Cofone (M), 12’44” st Dipinto (S), 13’35” st Cofone (M), 19’27” st e 19’30” st Giannace (S)

MIRTO C5: Caruso, Schiavelli, Pace, Russo, Benenati, Milito, Bitonto, Savoia, Tosto, Cosentino, Cofone, Campana. All.: Federico

FUTSAL SENISE: Plaza, Volpe, Urgo, Capalbo, Pellegrino, Pesce, De Fina, Di Pinto, Guerriero, Giannace. All.: Masiello

Arbitri: Ramires di Lecce e Maglietta di Bari. Cronometrista: Cassano di Moliterno

Note: Ammonito: Dipinto (S) Espulso: Schiavelli (M) per somma di ammonizioni