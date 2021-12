Giornata persone con disabilità, interviene Coviello

“Ricorre oggi la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Tanto è stato fatto ma ancora molto resta da fare per garantire l’accessibilità universale e la piena inclusione sociale dei soggetti più fragili e un adeguato supporto alle loro famiglie”.,

E’ quanto afferma il consigliere regionale di FdI, Tommaso Coviello che aggiunge: “Dal prossimo aprile entrerà in vigore la ‘Disabilty card’, uno strumento che consentirà di lasciare a casa certificati e cartelle cliniche. Basterà una semplice tesserina con foto e QR Code, nel rispetto della privacy e della riservatezza, per dimostrare la propria condizione di disabilità per l’accesso a una serie di servizi gratuiti o a costo agevolato in materia di trasporti, cultura e tempo libero sul territorio nazionale in regime di reciprocità con gli altri Paesi della Ue”.

“Limitatamente alla Basilicata – aggiunge l’esponente di FdI – ho fortemente voluto, in un periodo storico tanto delicato quanto complesso come quello che stiamo affrontando, due interventi legislativi per tutelare le persone con disturbi dello spettro autistico e disturbi pervasivi dello sviluppo e la più recente ‘Legge Caregiver’ che nasce dall’esigenza di colmare un vuoto normativo e riconoscere ed istituzionalizzare la figura di chi si occupa dei bisogni di un congiunto disabile”.

“Ho sempre sostenuto – prosegue Coviello – le battaglie di civiltà, quelle che non hanno bandiera e ritengo che sia stata tracciata una strada importante anche nella nostra regione per sensibilizzare e predisporre strumenti a sostegno di chi vive e convive con un handicap”.

“Le risorse del Pnrr – conclude – rappresentano una sfida fondamentale per importanti investimenti strutturali in materia di assistenza, teleassistenza, telemedicina e strutture intermedie ed è su questo che le istituzioni regionali stanno lavorando con rigore e attenzione. Siamo chiamati ad una grande sfida e come sono solito ripetere, l’obiettivo è quello di costruire, passo dopo passo e giorno dopo giorno, una società realmente inclusiva”.