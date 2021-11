SENISE : riscontrata 01 nuova positività al covid-19

L’assessore alla sanità del Comune di Senise dott.Francesco Marranchiello comunica che nella giornata odierna e’ stata riscontrata 01 nuova positività al covid-19.

Da qualche parte nel mondo l’ennesima variante cerca di correre più forte.

Per far fronte a tutto ciò occorre Vaccinarsi il prima possibile affinché non si crei quella che gli addetti ai lavori hanno definito “rottura vaccinale” : casi sintomatici in soggetti vaccinati.

Utilizziamo la strada della massima prudenza per salvaguardare noi e soprattutto i più fragili.

Solo uniti possiamo farcela.

Assessore Marranchiello