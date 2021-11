Mercatini di Natale e sagra piatto tipico calverese PAT

Un viaggio nei borghi del Pollino alla scoperta dei suoi mercatini di Natale è sicuramente un’esperienza imperdibile!

Calvera è un incanto in ogni periodo dell’anno, ma quando si veste della calda e magica atmosfera natalizia diventa un suggestivo presepe; si avvolge in mille lucine splendenti e si infila nella tradizione con la musica natalizia del duo zampognaro che durante la manifestazione si dirama per le vie del paese.

La degustazione della Pitta di Grandinii, piatto annoverato nell’elenco dei prodotti PAT, è motivo in più per assaporare l’intera atmosfera e per farsi rapire dalle estrosità del suo mercatino di artigianato locale.

Calvera vi aspetta il 19 dicembre 2021: sarà una gioia per i vostri occhi e soptattutto per il vostro palato.