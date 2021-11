CALCIANO : MERCATINI E VILLAGGIO DI BABBO NATALE

L’associazione Santa Maria della Rocca di Calciano e Siamo Samu, con il patrocinio del Comune di Calciano, per il giorno 7 dicembre 2021, dalle ore 16 alle ore 22, propongono la prima edizione dei Mercatini e Villaggio di Babbo Natale, che si terrà in Via Roma e vie adiacenti, della villetta Comunale del comune di Calciano (MT).

L’ingresso è gratuito, ci saranno tanti laboratori per grandi e piccoli, tutti potranno cimentarsi nella costruzione di gadget natalizi e i mercatini si caratterizzeranno per la presenza di numerosi artigiani, prodotti tipici e tantissimi hobbisti.

Gli Elfi animeranno il villaggio, mentre Babbo Natale ascolterà i vostri desideri e sarà possibile scattare una foto ricordo.

L’ass. SMDR per rendere fruibili i mercatini ha realizzato una mappa interattiva che vi consentirà di localizzare i partecipanti, mentre cliccando sulle icone, potrete vedere in anteprima video e immagini seguendo il seguente link https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1zDeCB1aKOW_WrRdRXsm8zscyEQJco5Ou&usp=sharing

La richiesta di partecipazione come espositore con posteggio gratuito ai mercatini dovrà essere inoltrata al Comune di Calciano, scrivendo una mail info@comune.calciano.mt.it

L’evento verrà realizzato nel rispetto delle norme imposte per contrastare la diffusione del covid 19.

Inoltre, dal 7 dicembre 2021, l’ass. SMDR in collaborazione con l’Ass. Guide del Parco di GCPDL propone le seguenti ESCURSIONI E WEEKEND A CALCIANO, un vero connubio tra natura e laboratori:

percorso 1 – Escursione percorso delle fontane, Chiesa e Resti antichi di Calciano con luogo di partenza davanti la Chiesa S. Giovanni Battista – alle ore 9

percorso 2 – Visita Chiesa S. Giovanni Battista, visita delle zone caratteristiche del paese, zona Resti antichi di Calciano, Fontana di Pede e Fontana di Alpe (sorgente di Creta ed Acqua)

percorso 3 – percorso il CAMMINO DI SAN GUGLIELMO DA VERCELLI

percorso 4 – Escursione esperienziale “andiamo a funghi” a cura dell’Ass. Guide del Parco di Gallipoli Cognato, con partenza ore 9 da Piazza S. Giacomo a Calciano

(le famiglie potranno opzionare il servizio ludopark presso la nostra sede operativa oppure per i piccoli potranno partecipare al mini tour Caccia alla Pigna – un percorso alla ricerca di oggetti naturali)

E’ opzionabile la formula “degustazione e/o home restaurant”.

Nel pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 19 si possono prenotare laboratori esperienziali per grandi e piccoli.

Oppure potrà essere realizzata un’altra escursione a scelta tra Pietrapertosa, Castelmezzano, Oliveto Lucano e Accettura.

Vi ricordiamo che il 21 dicembre si terrà l’evento Petra de la Mola ad Oliveto Lucano.

Per chi lo desidera potrà soggiornare a Calciano o nei dintorni.

Per info e prenotazioni contatto whatsapp- telegram- signal 3475306213

-Mercatini villaggio Babbo natale – cell. 327 465 1188

-Escursioni e weekend a Calciano – cell. 339 639 8804