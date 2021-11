NUOVO SINGOLO E VIDEO | Ecco “Fiammiferi”, del collettivo LOYAL

Da mercoledì 24 novembre è fuori Fiammiferi, il nuovo video di LOYAL. Il singolo è già disponibile su iTunes, Spotify e su tutte le altre piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Loyal è un collettivo di sette giovani musicisti e artisti – vanno dai 21 ai 25 anni – dalla Romagna, che hanno deciso di fare musica assieme un anno fa. «Ho scelto ragazzi che venivano nel mio studio, che avevano talento e con cui mi trovavo bene e condividevo gli stessi valori artistici» racconta il producer LoZzy. Il nome Loyal (leale), infatti, è stato scelto proprio per indicare la lealtà di tutti i membri del collettivo, che ruotano attorno al producer LoZzy.

In quest’ultimo anno hanno già pubblicato alcuni singoli, come Ordine & Chaos, Vetmi e Danubio.

«Vogliamo mandare un messaggio positivo, attorno all’amore e alla relazione nelle sue varie forme».

Fiammiferi è la storia di un ragazzo e della sua difficoltà ad approcciarsi alle relazioni lunghe e durature. Si racconta il malessere provato nel momento in cui tutto sembra perfetto, così perfetto da togliere stimoli al ragazzo, che comincia a sentirsi inadeguato ad ogni tipo di contesto relazionale e a provocare sofferenza alle persone che ha attorno.

Il video, in parte girato al Deposito Zero di Forlì, rappresenta proprio la solitudine in cui il ragazzo è immerso. La regia è del videomaker Oscar Boschi, musica del producer LoZzy e testi del cantante Martino.

Quando un fiammifero splende, ci si sofferma a osservare la fiamma vibrare e per una frazione di secondo sembra non possa spegnersi mai. Al primo sospiro, invece, la fiamma si spegne, così ne accendi un altro. E un altro ancora.

Un fiammifero che si spegne dopo l’altro.

LOYAL

LoZzy, produttore/mix engineer

Martino, cantante

Stone, cantante

Nasty, cantante

Rachel, cantante

Oscar Boschi, Videomaker e fotografo

Alina, assistant manager

Ascolta Fiammiferi

iTunes: https://music.apple.com/us/album/fiammiferi-single/1593096557?uo=4&app=itunes

Spotify: https://open.spotify.com/album/5xbQqjS6gpfOVhOaO3PPhf?si=I1RL8xOBSbSu6o8nT1sMFQ

Tik Tok: https://vm.tiktok.com/ZM8Hr2M9A/