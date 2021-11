ALSIA, A DICEMBRE CORSO SULL’ANALISI SENSORIALE DEL MIELE

Si terrà nel polo di Pantanello di Metaponto (Bernalda, MT), nel Centro Ricerche dell’ALSIA “Metapontum Agrobios”, il 1° corso di “Introduzione all’analisi sensoriale del miele”.

Lo hanno organizzato, per i giorni 10, 11, 13 e 14 dicembre 2021, per un totale di 30 ore di frequenza, l’Associazione Apicoltori Lucani (AAL) e l’ALSIA (Agenzia Lucana per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura), in collaborazione con l’Associazione AMi – Ambasciatori dei Mieli di Bologna.

È quanto si legge in una nota dell’Alsia.

La frequenza del corso, che avrà come docente l’esperta Maria Lucia Piana, permetterà agli allievi di conseguire il primo dei 3 livelli necessari per l’iscrizione nell’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele.

“Il corso – ha commentato il direttore dell’ALSIA, Aniello Crescenzi – si inquadra in un più ampio rapporto di collaborazione tra l’Agenzia e l’Associazione Apicoltori Lucani, che ha trovato spazio in uno specifico protocollo d’intesa finalizzato alla salvaguardia delle api ed alla valorizzazione dei prodotti dell’alveare.

L’ALSIA – ha aggiunto Crescenzi – con i suoi ricercatori e divulgatori impegnati nei laboratori di analisi del Centro Ricerche “Metapontum Agrobios” e nelle Aziende agricole sperimentali dimostrative, assicura studi, monitoraggi, divulgazione ed informazione al settore apistico.

Nella scia di quanto già realizzato per le analisi sensoriali dell’olio EVO – l’ALSIA ospita nel Centro Agrobios il tramite Panel regionale accreditato – della frutta, dello zafferano e dei prodotti da forno, è interessata a insediare presso la sua struttura attrezzata anche un gruppo di assaggio del miele”.

Il corso è a numero chiuso (massimo 25 persone). Per accedervi sarà necessario il Green Pass: le attività si svolgeranno in presenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti per il contenimento della pandemia da Covid-19.

Per le informazioni e le iscrizioni: https://bit.ly/ALSIA-miele1