Futsal Senise : Urgo tanta sfortuna

Tanta sfortuna in queste prime sei partite di campionato per il Futsal Senise che pur giocando bene e tenendo testa alle avversarie ha racimolato soltanto un punto.

Sabato i bianconeri osserveranno un turno di riposo con DG Salvatore Urgo che ne approfitta per tracciare un bilancio: “Nelle prime sei giornate abbiamo racimolato un solo punto: poco, anche se fatta eccezione per la gara con l’Itria siamo stati sempre in partita.

I risultati non sono arrivati un po’ per errori, per inesperienza, per via della squadra inizialmente non proprio amalgamata e per via di sfortuna. Nonostante tutto siamo fiduciosi”.

IL FUTSAL SENISE: “il gruppo sta bene, si aiuta ed è unito. In questo momento ci manca qualche pedina in rosa oltre a un pizzico di fortuna in più”.

LA SOSTA: “Ci deve aiutare a compattarci maggiormente e a farci trovare pronti per la prossima partita di campionato”.

MERCATO: “A dicembre qualcosa la faremo. E’ difficile ma il lavoro e la coesione aiuteranno a raggiungere l’obiettivo”.

UFFICIO STAMPA FUTSAL SENISE – ALESSIO PETRALLA