Ancora una buona prestazione per la PM Volley Potenza contro Asem Bari

Campionato Serie C femminile – girone A – 2° giornata – 13-11-2021

ASEM BARI VOLLEY – PM VOLLEY POTENZA: 3-0 (25-12, 25-8, 25-15)

Prima trasferta stagionale per le giovanissime ragazze della PM Volley Potenza di coach Elena Ligrani che nonostante il passivo di 3-0 mettono in campo un’ottima prestazione fronteggiandosi con fierezza davanti ad un roster sicuramente più qualificato. Ottimo impatto nel primo set che capitan Gabriella Verrastro e compagne chiudono con un buon 25-12; nel secondo parziale invece l’Asem Bari fa valere maggiormente la propria qualità rispetto alle potentine e si impone con u più rotondo 25-8 mentre nel terzo parziale le potentine di coach Ligrani rispondono bene e chiudono la gara con il 25-15. Prosegue il percorso di crescita delle under della PM Volley Potenza che stanno onorando con grande impegno e sacrificio questo campionato di Serie C. Nel prossimo turno la PM Volley Potenza tornerà a calcare il teraflex della Palestra “Caizzo” di Potenza quando sabato 20 novembre ospiterà la Dinamo Molfetta.