Comunicato PM Volley 12-11-2021

La PM Volley Potenza scenderà nuovamente in campo sabato pomeriggio per la seconda giornata del Campionato di Serie C femminile girone A in casa dell’Asem Volley Bari.

La giovanissima formazione di coach Elena Ligrani viene da un esordio positivissimo nonostante il passivo pesante nei confronti della Brio Lingerie Cerignola; le under potentine capitanate dall’unica over Gabriella Verrastro hanno messo in campo una prestazione sontuosa tenendo conto delle differenze tecniche tra le due compagini e l’ovvia inesperienza delle potentine scese in campo con un roster di atlete del Settore Giovanile nate tra gli anni 2004 e 2008.

“Siamo soddisfatti da quanto hanno fatto vedere le nostre ragazze – dichiara il presidente Michele Ligrani – per il momento andremo avanti con le giovani del nostro Settore Giovanile in attesa di novità tecniche; per noi è fondamentale guardare anche avanti ed allo sviluppo delle nostre giovanissime ragazze che hanno risposto in maniera eccezionale”.

La gara prenderà il via alle ore 18:00 di sabato 13 novembre presso la Palestra “Maiorana” di Bari sotto la direzione di gara dei signori Giangregorio e Colucci.

Ufficio Stampa PM Volley Asd