CONI BASILICATA – Convegno “”Ripartiamo dal movimento naturale per rimanere attivi – 14 novembre 2021

La Scuola Regionale dello Sport Coni in collaborazione con il Comitato Regionale di Basilicata e il Comune di Oliveto Lucano, organizza un convegno imperniato sull’importanza del movimento naturale come viatico per la salute individuale e collettiva.

Tale convegno nasce dal fatto che la crisi pandemica che ha interessato la nostra nazione, ha imposto misure d’urgenza di fronte alla limitazione nel muoversi liberamente, di stare all’aperto e di intrattenere rapporti interpersonali e sociali soprattutto tra i giovani, per lungo tempo occupati solo da canali di comunicazione virtuale (sempre più connessi come fruitori convulsivi e non essere pensanti), che implicano la totale sedentarietà, perdendo così la voglia di fare in qualche modo attività fisica come un tempo.

Lo spunto nasce con l’obiettivo di contrastare la sindrome ipocinetica e la sedentarietà che risultano, secondo l’OMS, prerequisiti cardini di altri disturbi che favoriscono l’obesità, la sindrome metabolica, problematiche cardiovascolari, disturbi psico-sociali dovuti a blocchi relazionali prolungati, con isolamento domiciliare o distanziamento fisico e sociale vero e proprio.