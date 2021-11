Senise: approvato il progetto “Intervento di riqualificazione energetica 40 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica alla loc. Rotalupo”

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE il Comune di Senise è proprietario di n. 6 immobili ubicati alla loc. Roptalupo, contenenti complessivamente 40 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, con annessi 40 garage e 10 locali ad uso commerciale.

CONSIDERATO CHE è intenzione di questa Amministrazione Comunale di provvedere alla riqualificazione energetica degli alloggi di proprietà comunale alla loc. Rotalupo, e che , a tale scopo, si dava incarico all’Ufficio tecnico Comunale di procedere alla redazione di un progetto al fine di soddisfare le esigenze dell’Amministrazione ;

CONSIDERATO CHE l’Ufficio Tecnico, all’uopo incaricato da questa Amministrazione , ha predisposto il Progetto Definitivo denominato “Intervento di riqualificazione energetica 40 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale alla loc. Rotalupo” per un importo complessivo di Euro 3.933.303,54 di cui Euro 2.976.240,00 per lavori ed oneri di sicurezza ed Euro 957.063,54 per Somme a Disposizione dell’Amministrazione ;

VISTO il Progetto Definitivo denominato “Intervento di riqualificazione energetica 40 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale alla loc. Rotalupo” così come redatto dall’Arch. Bernardino Filardi , Responsabile del Settore Tecnico , e costituito dai seguenti elaborati :

• RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA

• COROGRAFIA GENERALE

• PLANIMETRIA GENERALE

• ELABORATI GRAFICI

• PARTICOLARI COSTRUTTIVI

• ELENCO PREZZI ED ANALISI DEI NUOVI

• COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

• STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

• QUADRO ECONOMICO

PRESO ATTO CHE il Quadro Economico del progetto, così come si evince dagli elaborati allegati, risulta essere il, seguente :

LAVORI

1. LAVORI A MISURA EURO 2.914.240,00

2. ONERI SICUREZZA EURO 62.000,00

TOTALE LAVORI EURO 2.976.240,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE

A. Imprevisti (5 % su lavori I.V.A. esclusa) EURO 148.812,00

B. Spese Tecniche Prog. Esec. D.L. , CSP, CSE,

Collaudi (Compreso cassa) EURO 357.148,80

C. I.V.A. 22 % di B

D. I.V.A. 10 % sui lavori (Voce 1+ 2 + Voce A) EURO 312.505,20

E. Spese per Pubblicita’ EURO 500,00

F. Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 EURO 59.524,80

TOTALE SOMME A DISP. EURO 957.063,54

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA EURO 3.933.303,54

VISTO il Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

VISTO l’art. 23 del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 ;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore ;

VERIFICATO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art.49 del D.lgs

n.267/2000, sono stati acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica espressa dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e di regolarità contabile espressa dal Responsabile di Ragioneria ;

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

• Di dichiarare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

• APPROVARE il Progetto Definitivo denominato “Intervento di riqualificazione energetica 40 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale alla loc. Rotalupo” così come redatto dall’Arch. Bernardino Filardi , Responsabile del Settore Tecnico , e costituito dai seguenti elaborati :

• PRENDERE ATTO CHE il Quadro Economico del progetto, così come si evince dagli elaborati

allegati, risulta essere il seguente :

• DARE MANDATO al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale dell’adozione di tutti gli atti consequenziali;

• DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 del d. lgs. n. 267/200.

