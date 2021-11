Scanzano: salta la proclamazione a sindaco di Mario Altieri

Clamoroso a Scanzano Jonico la Prefettura di Matera, molto probabilmente su segnalazione della Commissione Parlamentare Antimafia, ha deciso di bloccare al momento la proclamazione del neo sindaco Mario Altieri in attesa di svolgere delle indagini sulla piena riabilitazione del candidato, condannato per abuso d’ufficio nel 2006, in maniera definitiva nel 2014.

Altieri si era affermato ottenendo 2.127 voti, il 52 per cento dei consensi. A trainare la sua lista il consigliere regionale della Lega, Pasquale Cariello, che ha ottenuto 1.039 voti. Altieri, ricordiamo, aveva già indossato la fascia tricolore dal 91 al 93 e, per due mandati consecutivi, dal 97 al 2006.

Risultati che diventano praticamente ininfluenti dal momento che a Scanzano dovrebbe ora nuovamente tornare il commissario prefettizio, salvo ulteriori colpi di scena.

Vi terremo aggiornati sugli eventuali svolgimenti delle prossime ore