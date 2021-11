Serie D/H: il Francavilla In Sinni vince al “Gustavo Ventura”di Bisceglie per 4-2

Il Francavilla in Sinni vince in trasferta sul campo del Bisceglie per 4-2 match valido per il decimo turno del girone H di Serie D.

Sono i padroni di casa ha sloccare per primi il risultato grazie ad un acuto del difensore Giacomo Ligorio sugli sviluppi di un calcio d’angolo (24′). Pronta la risposta della formazione allenata dall’ex Nicola Ragno, che ha subito impattato con Russo (27′) e poco dopo la mezz’ora è riuscita a trovare la rete del sorpasso con Melillo. La zampata di Nole al 41′ ha indirizzato il match su binari favorevoli per il Francavilla , il Bisceglie riapre la gara nella fase conclusiva della ripresa con La Piana dal dischetto (86′). In pieno recupero il poker del Francavilla firmato da Gentile.

BISCEGLIE-FRANCAVILLA 2-4

Bisceglie (3-5-2): Martorel, Farinola, Izco, Di Prisco, Leonetti, Liso, Coletti, Ligorio, Marino, Fucci, Nikolic. A disp.: Zinfollino, Cozza, D’Angelo, La Piana, Lorusso, Ferrante, Barletta, Urquiza, Rubino. All.: Rufini.

Francavilla (3-5-2): Prisco, Di Ronza, Cristallo, Ganci, Russo, Ferrante, Melillo, Langone, Croce, Nole, Polichetti. A disp.: Daniele, Nicolao, Petruccetti, Cabella, Lazic, Vaughin, Antonacci, De Marco, Gentile. All.: Ragno.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Assistenti: Ferrero di Frattamaggiore, Romano di Nola.