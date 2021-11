Meraviglie del Cammino di Santiago su Google Arts & Culture

In coincidenza con l’Anno Giubilare e per commemorare l’Anno Santo Giacobeo del 2021-2022, il Governo Regionale della Galizia e Google Arts & Culture hanno creato “¡Buen Camino!”, un tour virtuale lungo le vie percorse dai pellegrini per arrivare a Santiago de Compostela, e che mostra il patrimonio culturale che si trova sulle vie iconiche in un portale dedicato esclusivamente a loro.

Il porgetto (https://artsandculture.google.com/project/caminos-de-santiago), è disponibile in 11 lingue tra cui l’italiano e si propone di ispirare gli utenti con contenuti coinvolgenti sui benefici del camminare e della connessione con la natura, permettendo loro di sentire la magia del pellegrinaggio ovunque siano.

I pellegrini virtuali possono iniziare il loro viaggio su diversi percorsi come quello di Fisterra e Muxía, il Cammino Portoghese lungo la costa atlantica, il Cammino Primitivo usato dai primi pellegrini, il Cammino Francese e il Cammino del Nord che corre lungo la costa della Cantabria fino alla Galizia, tra gli altri.

ANSA